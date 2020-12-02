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Наемник российской ЧВК "Вагнер" написал мемуары о войнах в Сирии. В итоге он отозвал тираж книги

Наемник российской частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин хотел от собственного имени издать мемуары, которые он начал писать после ранения в сражении за сирийскую Пальмиру. Впоследствии он отказался публиковать книгу.

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Наемника ЧВК "Вагнер" ранили в Сирии
Наемника ЧВК "Вагнер" ранили в Сирии
Фото: ЕРА

Наемник Марат Габидуллин, прошедший в российской частной военной компании "Вагнер" путь от рядового вагнеровца до командира разведывательной роты, написал мемуары. В интервью "Медузе" он рассказал, как попал в ЧВК "Вагнер", о ранении в Сирии и о том, как родилась идея издать книгу.

Габидуллин попал в компанию в 2015 году по наводке своего приятеля из Сибири.

"Когда приехал устраиваться к ним на базу в Молькино, предложили пройти полиграф. А я в 90-е, за время вольного блуждания по гражданке, ввязался в то, что тогда называлось "бизнесом": застрелил местного авторитета", – рассказал он подробности своего зачисления.

Со временем Габидуллин возглавил разведывательную роту.

"Мои ребята действовали на переднем крае противника, а один взвод вел разведку с помощью беспилотников и других технических средств", – сообщил наемник.

По его словам, мемуары он начал писать дома в конце лета 2016 года после пройденного курса лечения от последствий ранения 15 марта того же года в сражении за Пальмиру. Тогда за спиной Габидуллина взорвалась граната, осколки вошли в его спину.

С черновиком этой книги в 2017 году ознакомился спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сначала дал ему кусок про Пальмиру, а он прочитал и затребовал всю книгу: "Все, что написал, давай сюда", – сказал Габидуллин.

Наемник уточнил, что Пригожин попросил его добавить в мемуары главу вступления об истории становления российского наемничества, начиная со времен казачества.

Мемуары Габидуллина под названием "В одну реку дважды" под его собственным именем планировало выпустить издательство "Наемник" в декабре 2020 года, но в итоге книгу сняли с публикации.

Журнал "Сноб" пишет, что его журналистка Александра Виграйзер 2 декабря попыталась сделать предзаказ книги, однако в "Наемнике" ей сообщили, что книгу продавать не будут, так как "автор дал стоп".

Ее тираж изъяли, а успевшим оформить предзаказ читателям пообещали вернуть деньги. За предзаказ "Наемник" брал по 1,5 тыс. рублей.

Корреспонденты "МБХ медиа", которые также обратились в "Наемник", сообщили, что автор сам отказался публиковать книгу.

"Автор сегодня позвонил и отказался публиковать книгу, это его право. Мы просто техническую сторону выполняем", – сказал представитель издательства. Он не уточнил, почему Габидуллин принял такое решение, и подчеркнул, что автор книги "против интервью журналистам".

"Медузе" в издательстве также подтвердили, что книга "В одну реку дважды" не выйдет, потому что автор "отозвал тираж".

ЧВК "Вагнер" основал уроженец Украины Дмитрий Уткин. По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах компания участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево.

Осенью 2015 года, как писала "Фонтанка", ЧВК "Вагнер" сменила украинское направление на сирийское. Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников ЧВК "Вагнер".

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в Центральноафриканскую Республику для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию. По информации издания, российские специалисты занимаются подготовкой кадров вооруженной группировки "Национальна армия", которой командует Халифа Хафтар.

Пригожин отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер".

"Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения", – говорил в 2017 году представитель бизнесмена.

Теги: Россия, Сирия, армия, Сибирь, наемники, мемуары, деньги, Пальмира, Вагнер, Евгений Пригожин, ранение, Дмитрий Уткин, ЧВК
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