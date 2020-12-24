Арестович о деле вагнеровцев: Информверсия не выдерживает никакой критики

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает нелогичным версию о предполагаемом перемещении наемников российской "ЧВК Вагнера" в Венесуэлу через Беларусь. Поселение вагнеровцев возле резиденции на тот момент президента Беларуси Александра Лукашенко он также назвал несоответствием.

В спецоперации по задержанию наемников "ЧВК Вагнера" есть много несоответствий, в частности, версия о необходимости лететь в Венесуэлу через Беларусь над Украиной и Турцией. Такое мнение высказал советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в интервью изданию "Бабель", которое опубликовали 24 декабря.

"Информверсия, которую нам продали, не выдерживает никакой критики. Первое – необходимость лететь в Венесуэлу через Беларусь, над Украиной и Турцией. Венесуэла – это вотчина ГРУ, российского ФСБ. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро полностью зависит от русских. Они там – как дома. Транспортное сообщение Россия – Венесуэла – это прямые рейсы по крайней мере раз в неделю. "Вагнеровцы" – это неформальные структуры российских спецслужб. И вот они своих людей запускают через такой длинный маршрут, через страну НАТО, их всех до одного знают по деятельности в Ливии и Сирии. Зачем? Где логика? Второе, как вы думаете, если их год разрабатывали, как скоро курирующий их фсбшник узнал, что в Венесуэле на самом деле их никто не ждет. Проверить это очень просто", – пояснил советник.

Другой момент касается переезда наемников из России в Беларусь.

"Водитель автобуса потом рассказывал беларусским журналистам, что пограничники увидели этих отмороженных ребят и несколько часов их не пропускали. Затем неожиданно раздался звонок, после которого автобус пропустили – и русские, и беларусы. Кто звонил? Это украинские спецслужбы такой силой обладают?" – заметил Арестович.

К еще одному несоответствию он отнес факт поселения "вагнеровцев возле резиденции на тот момент президента Беларуси Александра Лукашенко. Беларусские спецслужбы точно знали об их прибытии.

"Там уже тридцатикилометровая зона вокруг под контролем. Каждый участковый и почтальон через пять минут докладывает о подозрительных людях, тем более персонал гостиниц. Какой идиот будет посылать такую группу в сверхохраняемую зону?", – спросил Арестович.

Ранее Лукашенко говорил о 200 вагнеровцах в стране, а задержали только 30.

"Куда делись 170? […] И последнее, допустим, они бы сели в самолет в Турцию. Мы его хитростью сажаем. А если бы капитан не сел, мы бы сажали его насильно? Самолет нашего стратегического партнера с НАТО. Там 176 пассажиров и 33 террориста. Как вы думаете, они бы вышли?" — отмечает он.

Правдивой историей Арестович назвал слежку украинскими спецслужбами за наемниками и помощь в этом американцев или других западных коллег

"Турецкие (спецслужбы), например, могли взаимодействовать с нашими, чтобы их отслеживать. И вот это правдивая история, а история с полетом в Венесуэлу и захватом – это может быть уже очень неумело прикрученная неправда. Как создается дезинформация – 90 % правды, 10 % лжи. Эта информационная версия имеет все признаки дезинформации", – резюмировал советник в ТКГ.