Глава ВСК Рады о деле вагнеровцев: Это было сугубо украинское специальное мероприятие

Безуглая: Была ли это совместная операция с нашими партнерами, спецслужбами других стран? Нет Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Об этом заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы приближаемся к вопросу, а была ли это совместная какая-то операция с нашими партнерами, спецслужбами других стран? Нет. Во-первых это не была спецоперация, это было специальное мероприятие. Это было сугубо украинское специальное мероприятие. И по прибытии в Стамбул они были бы задержаны в силу того, что такие лица проходят по различным базам данных и задерживаются в каждой цивилизованной стране, а с учетом их участия в сирийской операции (в войне в Сирии. – "ГОРДОН") – в Турции тем более [они были бы задержаны]", – заявила нардеп.

Она рассказала, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато специальное мероприятие.