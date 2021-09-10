Венедиктова: Расследование катастрофы MH17 ведется в двух направлениях

Венедиктова: О чем говорят родственники погибших? "Нам надо знать, кто в этом виновен" Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Ведущий Савик Шустер спросил у генпрокурора: "Есть ли шанс, что мы узнаем правду, что люди узнают правду, что родственники узнают правду и что будет справедливость?"

"Не только есть шанс – мы над этим работаем. Пять следственных групп под руководством лидера – Нидерландов. Семь лет. В 2017 году было подписано соглашение, когда мы передали уголовное преследование в Нидерланды. У меня есть ощущение, что это было абсолютно правильное решение, я наблюдала вчера за судом непосредственно. И не то что шанс – это наша общая цель. О чем говорят родственники погибших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсаций, не стоит вопрос приговоров. Это абсолютно важно для справедливости и для правосудия, но всем им и нам надо знать ответ, кто виновен", – сказала она.

Венедиктова напомнила, что в отношении четырех лиц дело передано в суд.

"Следствие у нас продолжается до сих пор. Это очень сложно сделать, потому что территория оккупирована, но у нас есть два направления расследования. Первое – кто был тем экипажем, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто отдавал приказы на пересечение машин и кто давал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", – заявила генпрокурор.