Дочь погибшего в катастрофе МН17: Россияне должны услышать и узнать, что они врут

"Я чувствую облегчение. Я была очень взволнована сначала, ведь я начала выступление на русском, потому что хотела, чтобы они знали, особенно потому, что россияне смотрят и они услышат, узнают, что они врут. Я считаю, что важно указать на это", – сообщила она
Ван дер Стин добавила, что чувствует себя хорошо после того, как воспользовалась правом на выступление в суде.
"Я считаю, хорошо, что родственники делают это [выступают в суде]. Я с нетерпением ждала этого", – сказала он.
Женщина первой выступала в суде.
"Они лгут, мы знаем, что они лгут. И они знают, что мы знаем, что они лгут", – заявила в суде по-русски Риа ван дер Стин.
Она подчеркнула, что привела цитату специально "для представителей российского режима", и ошибочно назвала эту фразу цитатой из книги "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына. В действительности, это цитата из книги "Гора крошек" писательницы Елены Гороховой, уточнили журналисты телеканала "Настоящее время".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.
В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель. В первый день слушаний, 6 сентября, слово предоставили девяти родственникам МН17, во второй день выступят еще восемь человек.