Дочь погибшего в катастрофе МН17: Россияне должны услышать и узнать, что они врут

"Я чувствую облегчение. Я была очень взволнована сначала, ведь я начала выступление на русском, потому что хотела, чтобы они знали, особенно потому, что россияне смотрят и они услышат, узнают, что они врут. Я считаю, что важно указать на это", – сообщила она

Ван дер Стин добавила, что чувствует себя хорошо после того, как воспользовалась правом на выступление в суде.

"Я считаю, хорошо, что родственники делают это [выступают в суде]. Я с нетерпением ждала этого", – сказала он.

Женщина первой выступала в суде.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут. И они знают, что мы знаем, что они лгут", – заявила в суде по-русски Риа ван дер Стин.

Она подчеркнула, что привела цитату специально "для представителей российского режима", и ошибочно назвала эту фразу цитатой из книги "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына. В действительности, это цитата из книги "Гора крошек" писательницы Елены Гороховой, уточнили журналисты телеканала "Настоящее время".