Россия не разрешила допросить Гиркина и еще двоих боевиков по делу о катастрофе MH17

"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, [главу "ГРУ ДНР", гражданина РФ Сергея] Дубинского и [гражданина Украины, командира разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонида] Харченко, если они находятся в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу [подчиненного Дубинского, гражданина РФ Олега] Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу", – сказал Стейнхаус.
Москва объяснила отказ тем, что уголовно-процессуальный кодекс России запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу, отметил судья. Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Гиркин, Дубинский (прозвище Хмурый), Пулатов (Гюрза), а также Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, он не признает своей вины.