Россия не разрешила допросить Гиркина и еще двоих боевиков по делу о катастрофе MH17

"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, [главу "ГРУ ДНР", гражданина РФ Сергея] Дубинского и [гражданина Украины, командира разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонида] Харченко, если они находятся в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу [подчиненного Дубинского, гражданина РФ Олега] Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу", – сказал Стейнхаус.

Москва объяснила отказ тем, что уголовно-процессуальный кодекс России запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу, отметил судья. Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.