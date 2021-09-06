Суд по делу МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года – судья

"Обычно суду необходимо две недели, чтобы вынести решение, но в этом деле это невозможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это затянется, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года", – сказал судья.

В судебных слушаниях дадут право выступить родным погибших, речь идет о более 90 человек. Суд зарезервировал для их выступлений три недели. Стенхейс подчеркнул, что их выступления "помогают оценить последствия таких событий".

"Они будут крайне эмоциональными. Им нелегко говорить об этом, находясь в центре внимания. Но, с другой стороны, многие из них ждали этого", – отметил судья.