ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд по делу МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года – судья

Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года
Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года
Фото: ЕРА

Суд по делу о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом может огласить приговор в декабре 2022 года. Об этом 6 сентября заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Обычно суду необходимо две недели, чтобы вынести решение, но в этом деле это невозможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это затянется, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года", – сказал судья.

В судебных слушаниях дадут право выступить родным погибших, речь идет о более 90 человек. Суд зарезервировал для их выступлений три недели. Стенхейс подчеркнул, что их выступления "помогают оценить последствия таких событий".

"Они будут крайне эмоциональными. Им нелегко говорить об этом, находясь в центре внимания. Но, с другой стороны, многие из них ждали этого", – отметил судья.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Теги: Украина, Нидерланды, Донбасс, Торез, Игорь Гиркин, Boeing 777, MH17, судья, суд, Хендрик Стейнхейс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Модные женские стрижки 2021 2022. Пять трендов
Модные женские стрижки 2021–2022. Пять трендов
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру
"Куда уж без раскоряки?!", "Зачем нам это видеть?", "Ого! Вот это способности". Волочкова развела ноги, лежа на спине, и попружинила на камеру
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
  "Melovin это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
  "Melovin – это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS