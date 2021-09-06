Суд по делу МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года – судья

"Обычно суду необходимо две недели, чтобы вынести решение, но в этом деле это невозможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это затянется, пока неизвестно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года", – сказал судья.
В судебных слушаниях дадут право выступить родным погибших, речь идет о более 90 человек. Суд зарезервировал для их выступлений три недели. Стенхейс подчеркнул, что их выступления "помогают оценить последствия таких событий".
"Они будут крайне эмоциональными. Им нелегко говорить об этом, находясь в центре внимания. Но, с другой стороны, многие из них ждали этого", – отметил судья.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.