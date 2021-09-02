Следствие по делу МН17 обратилось к российским военным

"JIT [...] снова обращается с просьбой об информации. Просьба следующего расследования обращена, в частности, к жителям российского города Курска. Из Курска был отправлен ЗРК "Бук", которым, как считает совместная следственная группа, был сбит этот самолет. [...] Если у вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Boeing MH17), просим связаться с JIT", – говорится в сообщении.

Следственная группа обещает "безопасную коммуникацию".

"Нидерландская полиция, координирующая эту акцию, пишет жителям Курска, что следствие по установлению личностей членов расчета ["Бука"] и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия продвинулось далеко, однако оно еще не полное", – подчеркивается в обращении.

Следствие отмечает, что, по информации JIT, "Бук" был доставлен на Донбасс из Курска 53-й российской зенитной ракетной бригадой и поэтому именно в Курске следует искать ответы.

"Этим обращением совместная следственная группа надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", – заявили в Нидерландах.

Начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг отметил, что следствие хочет знать не только, кто входил в расчет "Бука", но и "какое у них было задание и от кого оно было получено".

"Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", – сказал Крааг.