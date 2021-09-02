ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Следствие по делу МН17 обратилось к российским военным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года
Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года
Фото: ЕРА

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения самолета рейса MH17 на оккупированном Донбассе обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией об авиакатастрофе. Об этом 2 сентября сообщил сайт полиции Нидерландов.

"JIT [...] снова обращается с просьбой об информации. Просьба следующего расследования обращена, в частности, к жителям российского города Курска. Из Курска был отправлен ЗРК "Бук", которым, как считает совместная следственная группа, был сбит этот самолет. [...] Если у вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Boeing MH17), просим связаться с JIT", – говорится в сообщении.

Следственная группа обещает "безопасную коммуникацию".

"Нидерландская полиция, координирующая эту акцию, пишет жителям Курска, что следствие по установлению личностей членов расчета ["Бука"] и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия продвинулось далеко, однако оно еще не полное", – подчеркивается в обращении.

Следствие отмечает, что, по информации JIT, "Бук" был доставлен на Донбасс из Курска 53-й российской зенитной ракетной бригадой и поэтому именно в Курске следует искать ответы.

"Этим обращением совместная следственная группа надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы", – заявили в Нидерландах.

Начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг отметил, что следствие хочет знать не только, кто входил в расчет "Бука", но и "какое у них было задание и от кого оно было получено".

"Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", – сказал Крааг.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе, – Пулатов, но и он не признает своей вины.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, повторно исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил

Теги: Россия, Нидерланды, самолет, Донбасс, военные, катастрофа, следствие, крушение, Boeing 777, MH17, Курск, расследование, Boeing, война в Украине, свидетели, война на Донбассе, JIT
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
  ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
"Королева", "Красотка", "Великолепная". Сальма Хайек в купальнике сама себя поздравила с 55-летием
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
2 сентября: начало строительства Одессы, введение гривны, день рождения Киану Ривза и Сальмы Хайек
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом
  Morgenshtern: Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом G
Дмитрий ГОРДОН
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
2 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
"Обалдеть. И не страшно?" Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
1250 бриллиантов и 27 сапфиров. Организаторы конкурса "Мисс Украина" представили новую корону. Фото
  Семь рецептов смузи
  Семь рецептов смузи
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис
Адвокат Спирс рассказал о решении прокураторы по делу о нападении его клиентки на домработницу
Адвокат Спирс рассказал о решении прокураторы по делу о нападении его клиентки на домработницу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS