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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Нидерланды отказались предоставить убежище супружеской паре из России. Супруги заявили, что обладают "секретной информацией" о катастрофе рейса MH17

Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение вблизи Тореза Донецкой области
Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение вблизи Тореза Донецкой области
Фото: ЕРА

Правительство Нидерландов отправляет обратно в Россию супружескую пару, заявившую о предоставлении судебным органам конфиденциальной информацию об обстоятельствах авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом сказано в расследовании голландского издания De Volkskrant.

Семейная пара сбежала в Нидерланды в 2016 году. Сначала супруги не рассказали миграционной службе страны о том, что обладают секретной информацией о катастрофе MH17. Они опасались, что, если такие сведения станут известны, их родственники в России попадут в беду. Первое прошение пары о предоставлении убежища Нидерланды отклонили в 2018 году. Следственная группа вновь вызвала свидетелей и россиянка вошла в контакт с судебными органами, пишет издание.

Нидерландская миграционная служба считает, что супруги должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На сегодняшний день россияне нелегально проживают в Нидерландах, их могут депортировать в любой момент.

De Volkskrant назвало вымышленные имена россиян – Елена и Игорь. Вечером 17 июля 2014 года Елена была в российском провинциальном городе. В конце рабочего дня она поехала в офис Игоря. Там она услышала телефонный разговор директора с Игорем о катастрофе MH17. Из этого разговора она поняла, что директор говорил с родственником, который находится в Украине. Он занимал "руководящую должность в штабе боевиков", которым удалось сбить большой самолет, сообщило голландское издание.

По словам Елены, она услышала, что самолет сбили с помощью комплекса "Бук". Позже ей стало известно, что компания Игоря работает как прикрытие для российских боевиков в Украине. По версии издания, родственник директора регулярно доставлял в офис стопку поддельных украинских паспортов. Боевики используют их, чтобы пересекать границу и "незаметно служить интересам России под прикрытием гражданина Украины", указано в сообщении.

Елена позже решила устроиться в администрацию компании, она сделала копии нескольких паспортов. В 2015 году Игоря обвинили в выводе денег компании на свой личный счет, говорится в расследовании. Игорь заявил, что Елена знает об участии компании в вооруженном конфликте на востоке Украины и у нее есть копии фальшивых паспортов. После этого паре начали угрожать представители спецслужб. Игоря несколько раз избивали и угрожали убить.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов, – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

7 июня 2021 года суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу. Последнее заседание суда этим летом провели 8 июня, следующее назначили на 10.00 (11.00 по киевскому времени) 6 сентября.

Теги: Россия, Нидерланды, Амстердам, Донбасс, катастрофа, MH17, Бук, ДНР, спецслужбы, свидетели
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