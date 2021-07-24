Нидерланды отказались предоставить убежище супружеской паре из России. Супруги заявили, что обладают "секретной информацией" о катастрофе рейса MH17

Семейная пара сбежала в Нидерланды в 2016 году. Сначала супруги не рассказали миграционной службе страны о том, что обладают секретной информацией о катастрофе MH17. Они опасались, что, если такие сведения станут известны, их родственники в России попадут в беду. Первое прошение пары о предоставлении убежища Нидерланды отклонили в 2018 году. Следственная группа вновь вызвала свидетелей и россиянка вошла в контакт с судебными органами, пишет издание.

Нидерландская миграционная служба считает, что супруги должны были поделиться информацией о MH17 сразу после прибытия в Нидерланды. На сегодняшний день россияне нелегально проживают в Нидерландах, их могут депортировать в любой момент.

De Volkskrant назвало вымышленные имена россиян – Елена и Игорь. Вечером 17 июля 2014 года Елена была в российском провинциальном городе. В конце рабочего дня она поехала в офис Игоря. Там она услышала телефонный разговор директора с Игорем о катастрофе MH17. Из этого разговора она поняла, что директор говорил с родственником, который находится в Украине. Он занимал "руководящую должность в штабе боевиков", которым удалось сбить большой самолет, сообщило голландское издание.

По словам Елены, она услышала, что самолет сбили с помощью комплекса "Бук". Позже ей стало известно, что компания Игоря работает как прикрытие для российских боевиков в Украине. По версии издания, родственник директора регулярно доставлял в офис стопку поддельных украинских паспортов. Боевики используют их, чтобы пересекать границу и "незаметно служить интересам России под прикрытием гражданина Украины", указано в сообщении.

Елена позже решила устроиться в администрацию компании, она сделала копии нескольких паспортов. В 2015 году Игоря обвинили в выводе денег компании на свой личный счет, говорится в расследовании. Игорь заявил, что Елена знает об участии компании в вооруженном конфликте на востоке Украины и у нее есть копии фальшивых паспортов. После этого паре начали угрожать представители спецслужб. Игоря несколько раз избивали и угрожали убить.