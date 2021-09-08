В суде показали фото пассажиров рейса МН17, сделанное за полчаса до взлета

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель. В первый день слушаний, 6 сентября, слово предоставили девяти родственникам МН17, во второй день выступили еще восемь человек.
Первой выступила Риа ван дер Стин, потерявшая в катастрофе отца и мачеху. Свое выступление она начала на русском языке, она процитировала слова советского писателя Александра Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".
Во время слушаний родственникам дали возможность демонстрировать фото и личные вещи погибших.
Журналист информагентства Ирина Драбок опубликовала в Facebook фото, сделанное за полчаса до взлета малайзийского боинга, примерно за 3,5 часа до крушения самолета.
"Фото эксклюзивно предоставили родственники погибших после того, как оно было продемонстрировано в суде", – отметила она.
По ее словам, адвокат Петер Лангстраат зачитал в суде обращение одного из своих клиентов, который потерял сына и внука. Он показал фото, которое было обнаружено в одном из телефонов.
"Мой клиент попросил показать это фото, чтобы продемонстрировать, какая тонкая грань между счастьем и трагедией", – сказал адвокат.
Нидерландец Питер ван дер Мейер потерял в катастрофе трех дочерей, им было 12, 10 и 7 лет.
"После смерти дочерей я прошел через настоящий ад. Мне больно, когда я вижу, как их ровесники ездят на велосипеде в школу. Я не увижу, как они выходят замуж, у меня не будет внуков, они уже никогда не приедут навестить своего старенького отца", – поделился мужчина.
"Укринформ" сообщил, что после эмоциональных выступлений некоторым участникам процесса понадобилось успокоительное.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.