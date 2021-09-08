В суде показали фото пассажиров рейса МН17, сделанное за полчаса до взлета

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель. В первый день слушаний, 6 сентября, слово предоставили девяти родственникам МН17, во второй день выступили еще восемь человек.

Первой выступила Риа ван дер Стин, потерявшая в катастрофе отца и мачеху. Свое выступление она начала на русском языке, она процитировала слова советского писателя Александра Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".

Во время слушаний родственникам дали возможность демонстрировать фото и личные вещи погибших.

Журналист информагентства Ирина Драбок опубликовала в Facebook фото, сделанное за полчаса до взлета малайзийского боинга, примерно за 3,5 часа до крушения самолета.

"Фото эксклюзивно предоставили родственники погибших после того, как оно было продемонстрировано в суде", – отметила она.

По ее словам, адвокат Петер Лангстраат зачитал в суде обращение одного из своих клиентов, который потерял сына и внука. Он показал фото, которое было обнаружено в одном из телефонов.

"Мой клиент попросил показать это фото, чтобы продемонстрировать, какая тонкая грань между счастьем и трагедией", – сказал адвокат.

Нидерландец Питер ван дер Мейер потерял в катастрофе трех дочерей, им было 12, 10 и 7 лет.

"После смерти дочерей я прошел через настоящий ад. Мне больно, когда я вижу, как их ровесники ездят на велосипеде в школу. Я не увижу, как они выходят замуж, у меня не будет внуков, они уже никогда не приедут навестить своего старенького отца", – поделился мужчина.

"Укринформ" сообщил, что после эмоциональных выступлений некоторым участникам процесса понадобилось успокоительное.