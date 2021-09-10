Венедиктова в Нидерландах заявила о плодотворном расследовании по делу MH17 и встретилась с родственниками погибших

В частности, она увиделась с Антоном Котте, который потерял старшего сына, невестку и шестилетнего внука, и Питом Плугом, у которого в катастрофе погибли брат, невестка и племянник.

Венедиктова выразила сочувствие семьям.

9 сентября в судебном комплексе "Схипхол" продолжали заслушивать родственников погибших, во время перерыва в заседании генпрокурор Украины рассказала о плодотворной работе в рамках расследования дела, отмечает "Укринформ".

"Я руководитель Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Вы знаете, что здесь идет процесс, но расследование не закончилось. Мы работаем плодотворно в Украине. Сегодня встреча с пострадавшими. Для меня очень важно видеть и слышать пострадавших, общаться с ними. Показывать, что Украина продолжает работать, что мы держим это в фокусе и так же стремимся к справедливости, так же стремимся к правосудию", – заявила она.

Венедиктова подчеркнула, что дело МН17 является одним из ключевых в деятельности органов прокуратуры Украины.