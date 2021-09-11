На Донбассе ухудшилась тактическая обстановка, на оперативном уровне ухудшений не выявлено – Наев

"Обстановка тактическая – она ухудшилась. Непосредственно на линии разграничения враг обстреливал наши позиции с применением ствольной артиллерии, минометов, активно применяется снайперский огонь, иногда применяются противотанковые ракетные комплексы и, соответственно, стрелковое оружие", – сказал он.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, на оперативном уровне "ухудшение, накопление или подготовка к каким-либо наступательным действиям на данный момент не выявлены".

"Нашим войскам даны соответствующие распоряжения относительно адекватного ответа в случае необходимости. Войска занимаются войсковой деятельностью, как необходимо", – подчеркнул Наев.

Он объяснил, что активизация боевиков связывается с "определенной привязкой к каким-либо политическим процессам", и заявил, что "этот процесс полностью управляем со стороны Российской Федерации".