Данилов про обострение на фронте: ВСУ отвечают так, что на той стороне сходят с ума и просят прекратить огонь

Данилов: Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то он глубоко ошибается Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Он отреагировал на пост журналиста Юрия Бутусова о том, что армия якобы перестала получать боеприпасы для ответного огня. Данилов отметил, что на фронте сейчас действительно период обострения и есть потери среди украинских военных.

"Я не понимаю, откуда у господина Бутусова информация, что нам нечем отвечать. Поверьте, отвечают. И отвечают так, что те сходят с ума и просят прекратить вообще огонь... Отвечают и будут отвечать. Нельзя не отвечать, когда тебя хотят убить, это обязанность любого военного", – заверил секретарь СНБО.

О потерях со стороны боевиков секретарь СНБО уточнил, что это знает только разведка и "люди, которым это надо знать" – он сам, президент страны, министр иностранных дел и еще несколько человек, которые каждое утро получают сводку с полной информацией о том, что происходило на фронте в предыдущие сутки.

"Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то он глубоко ошибается", – подчеркнул Данилов и поинтересовался, откуда авторы постов в Facebook о плачевном положении дел на фронте берут сведения.

"Другое дело, когда наши фейсбучные, скажем так, друзья начинают все это раздувать и говорить, что все пропало – ну поверьте, я не знаю, откуда они берут вообще эту информацию. У них что, допуск есть?" – спросил Данилов.

Он предложил Бутусову, который был советником министра обороны Андрея Тарана, спросить у министра лично, как обстоят дела.