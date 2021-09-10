ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов про обострение на фронте: ВСУ отвечают так, что на той стороне сходят с ума и просят прекратить огонь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то он глубоко ошибается
Данилов: Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то он глубоко ошибается
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что украинские военные отвечают огнем на обстрелы боевиков и оккупантов на Донбассе. Об этом он говорил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 9 сентября.

Он отреагировал на пост журналиста Юрия Бутусова о том, что армия якобы перестала получать боеприпасы для ответного огня. Данилов отметил, что на фронте сейчас действительно период обострения и есть потери среди украинских военных.

"Я не понимаю, откуда у господина Бутусова информация, что нам нечем отвечать. Поверьте, отвечают. И отвечают так, что те сходят с ума и просят прекратить вообще огонь... Отвечают и будут отвечать. Нельзя не отвечать, когда тебя хотят убить, это обязанность любого военного", – заверил секретарь СНБО.

О потерях со стороны боевиков секретарь СНБО уточнил, что это знает только разведка и "люди, которым это надо знать" – он сам, президент страны, министр иностранных дел и еще несколько человек, которые каждое утро получают сводку с полной информацией о том, что происходило на фронте в предыдущие сутки.

"Если кто-то считает, что мы сидим сложа руки и смотрим, как убивают наших парней и девчат, то он глубоко ошибается", – подчеркнул Данилов и поинтересовался, откуда авторы постов в Facebook о плачевном положении дел на фронте берут сведения.

"Другое дело, когда наши фейсбучные, скажем так, друзья начинают все это раздувать и говорить, что все пропало – ну поверьте, я не знаю, откуда они берут вообще эту информацию. У них что, допуск есть?" – спросил Данилов.

Он предложил Бутусову, который был советником министра обороны Андрея Тарана, спросить у министра лично, как обстоят дела. 

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/585562245811876/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, Юрий Бутусов, боевики, боеприпасы, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS