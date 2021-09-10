Боевики обстреляли Верхнеторецкое из ствольной артиллерии и минометов – украинская сторона СЦКК

"9 сентября 2021 года, в период времени 7.52–9.05, во время обстрела по направлению временно оккупированного населенного пункта Ставки вооруженные формирования Российской Федерации из ствольной артиллерии [калибра] 122 мм и минометов [калибра] 120 мм обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в ходе верификации последствий обстрела "установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение гражданских зданий дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории)".

По данным СЦКК, среди гражданских лиц пострадавших из-за обстрела нет.

"Действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – заявили в штабе ООС.

Вечером 8 сентября боевики обстреляли населенный пункт Марьинка, сообщали в штабе ООС.