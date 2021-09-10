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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли Верхнеторецкое из ствольной артиллерии и минометов – украинская сторона СЦКК

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В результате стрельбы повреждены здания
В результате стрельбы повреждены здания
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

9 сентября боевики на Донбассе обстреляли Верхнеторецкое Донецкой области. Об этом 9 сентября проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"9 сентября 2021 года, в период времени 7.52–9.05, во время обстрела по направлению временно оккупированного населенного пункта Ставки вооруженные формирования Российской Федерации из ствольной артиллерии [калибра] 122 мм и минометов [калибра] 120 мм обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в ходе верификации последствий обстрела "установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение гражданских зданий дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории)".

По данным СЦКК, среди гражданских лиц пострадавших из-за обстрела нет.

"Действия вооруженных формирований РФ свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня и подвергают местное население опасности. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – заявили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1196324847526796

Вечером 8 сентября боевики обстреляли населенный пункт Марьинка, сообщали в штабе ООС.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: ОБСЕ, Донецкая область, Донбасс, боевики, артиллерия, обстрелы, СЦКК, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Верхнеторецкое, инфраструктура, миномет, ООС
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