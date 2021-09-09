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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обстрела Кряковки шестерых украинских военных отправили на обследование в Харьков – штаб ООС

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Украинским военным поставили предварительный диагноз "акубаротравма"
Украинским военным поставили предварительный диагноз "акубаротравма"
Фото: EPA (архив)

После обстрела российско-оккупационными войсками Кряковки Луганской области были обследованы шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 9 сентября.

Боевики обстреляли Кряковку 8 сентября, украинские военные отвечали из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.

"После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, им установлен предварительный диагноз "акубаротравма". Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Военно-медицинский кличнический центр Северного региона в Харькове. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1196024697556811

8 сентября оккупанты нарушали режим тишины на Донбассе 11 раз, штаб ООС сообщал о двух раненых военнослужащих.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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