После обстрела Кряковки шестерых украинских военных отправили на обследование в Харьков – штаб ООС

Боевики обстреляли Кряковку 8 сентября, украинские военные отвечали из разрешенного Минскими соглашениями вооружения.

"После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя, им установлен предварительный диагноз "акубаротравма". Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в Военно-медицинский кличнический центр Северного региона в Харькове. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

8 сентября оккупанты нарушали режим тишины на Донбассе 11 раз, штаб ООС сообщал о двух раненых военнослужащих.