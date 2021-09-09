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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе 8 сентября нарушали режим тишины 11 раз, двое украинских военных ранены – штаб ООС

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С начала суток 9 сентября оккупанты не нарушали режим тишины на Донбассе
С начала суток 9 сентября оккупанты не нарушали режим тишины на Донбассе
Фото: EPA

8 сентября российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 9 сентября.

"В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка", – говорится в сообщении.

В районе Золотого-4 оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области три беспилотника боевиков типа "Орлан-10" пересекли линию разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней тяжести. В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещеннного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

С начала суток 9 сентября оккупанты режим тишины на Донбассе не нарушали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/692437038397455/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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