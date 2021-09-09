Оккупанты на Донбассе 8 сентября нарушали режим тишины 11 раз, двое украинских военных ранены – штаб ООС

С начала суток 9 сентября оккупанты не нарушали режим тишины на Донбассе Фото: EPA

"В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка", – говорится в сообщении.

В районе Золотого-4 оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области три беспилотника боевиков типа "Орлан-10" пересекли линию разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней тяжести. В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещеннного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

С начала суток 9 сентября оккупанты режим тишины на Донбассе не нарушали.