На Донбассе ранены двое украинских военных

Украинские позиции на Донбассе регулярно оказываются под обстрелами, несмотря на перемирие Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь и доставили их в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.

В штабе заверили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.



