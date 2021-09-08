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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных

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Украинские позиции на Донбассе регулярно оказываются под обстрелами, несмотря на перемирие
Украинские позиции на Донбассе регулярно оказываются под обстрелами, несмотря на перемирие
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов боевиками два бойца Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь и доставили их в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.

В штабе заверили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1195690524256895


Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Донбасс, военные, боевики, раненые, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, ООС
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