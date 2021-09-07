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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военный получил ранение – группировка "Восток"

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Украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС
Украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России 7 сентября нарушили режим перемирия на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

Один украинский военный получил огнестрельное ранение, ему сразу оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего удовлетворительное.

"Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – отметили военные.

https://www.facebook.com/otueast/posts/556849222407489

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Донбасс, военные, агрессия, боевики, украинский военный, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ранение
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