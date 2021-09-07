Боевики на Донбассе несут потери, минируя территории возле линии соприкосновения – украинская разведка

"Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, боевики устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. При этом действия российских оккупантов не только несут угрозу гражданскому населению, но и приводят к потерям в рядах самих боевиков.

"Интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск. Такие случаи враг пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", – подчеркнули в Минобороны Украины.