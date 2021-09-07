Боевики на Донбассе несут потери, минируя территории возле линии соприкосновения – украинская разведка

"Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, боевики устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. При этом действия российских оккупантов не только несут угрозу гражданскому населению, но и приводят к потерям в рядах самих боевиков.
"Интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск. Такие случаи враг пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", – подчеркнули в Минобороны Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.