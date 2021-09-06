На Донбассе боевики сбросили с беспилотника взрывчатку в жилом районе – штаб ООС

В каждой из самодельных бомб были стальные пули и до 500 граммов взрывчатки Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Примерно в 4.20 вооруженные силы РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Взрывные устройства изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом из них было до 500 граммов взрывчатки. В качестве поражающих элементов использовали специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

"Только за последнюю неделю вооруженные силы РФ пять раз применяли БПЛА, при этом грубо пренебрегая правилами. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения", – подчеркнули в штабе ООС.