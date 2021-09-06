Лавров заявил, что Украина оскорбляет Германию и Францию, предлагая расширить нормандский формат

По его словам, "когда Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники, – это прямое оскорбление и Берлину, и Парижу".

Российский министр утверждает, что украинская сторона "увиливает" от выполнения Минских соглашений, а Берлин и Париж при этом "молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.