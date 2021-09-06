Более 800 человек считаются пропавшими без вести в результате войны на Донбассе – Красный Крест

В Красном Кресте считают, что украинская власть должна ускорить процесс поиска пропавших без вести людей и добиться, чтобы заработал закон об их статусе Фото: depositphotos.com

Она отметила, что за семь лет Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста в Украине получили сотни запросов от семей, чьи родственники пропали в результате конфликта на Донбассе.

"Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Хотя эта цифра может быть большей", – сказала Жиллетт.

Она не уточнила, о гражданах каких государств идет речь.

Жиллетт обратила внимание на то, что прошло уже более трех лет с тех пор, как вступил в силу закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать.

"Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут получать обещанные льготы, не определен. В целом прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился", – считает Жиллетт.

Она подчеркнула, что МККК поддерживает украинские органы власти в разработке законодательных рамок для поиска пропавших лиц.

"Также очень важно, чтобы украинская власть ускорила процесс поиска. Мы понимаем, что есть правовые споры, которые делают предоставление ресурсов комиссии большой проблемой. Возможно, следует исправить закон. Это следует сделать быстро, чтобы комиссия в ближайшее время стала функциональной", – добавила Жиллетт.

В свою очередь президент Общества Красного Креста Украины Николай Полищук сообщил, что с начала военных действий на Донбассе в ОККУ обратилось в общем 928 граждан, которые ищут родных.

Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу завершена, в том числе 154 дела – в связи с освобождением пленных и воссоединением семей, 115 – в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам родственникам удалось восстановить связь с пропавшими на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций ОККУ.

Полищук сообщил, что по состоянию на 27 августа 2021 года работа службы розыска Общества по 181 делу продолжается, судьба членов этих семей все еще не установлена.