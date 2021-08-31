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За время аннексии Крыма не менее 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений. Инфографика

 
| Вчера 14.23 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
258 человек считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, 67 из них – военнослужащие и резервисты, сообщил 30 августа МИД Украины в Facebook. Также по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя с начала российской оккупации. Подавляющее большинство этих людей – проукраинские активисты. Они открыто выступали против оккупации РФ. Во многих случаях выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям.
Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, аннексия, пропавшие без вести
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