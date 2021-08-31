За время аннексии Крыма не менее 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений. Инфографика

258 человек считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, 67 из них – военнослужащие и резервисты, сообщил 30 августа МИД Украины в Facebook. Также по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя с начала российской оккупации. Подавляющее большинство этих людей – проукраинские активисты. Они открыто выступали против оккупации РФ. Во многих случаях выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям.
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