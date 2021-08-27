Весной и летом Россия увеличила свой военный контингент в Крыму – украинская разведка

По информации украинских спецслужб, Россия не вернула в места постоянной дислокации все подразделения, задействованные в военных учениях в начале года Фото: depositphotos.com

По его словам, украинская сторона фиксирует стягивание российских войск и оружия к своим границам и на оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

"С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров в военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, но и всей Европе растет с каждым днем… Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники – наказаны. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", – сказал Буданов.

По информации украинских спецслужб, Россия не вернула в места постоянной дислокации все подразделения, которые были задействованы в масштабных военных учениях в начале этого года, а наоборот, увеличила свой контингент в Крыму.