Последствия рано или поздно наступят – Мамедов об оккупации Крыма Россией

Мамедов: Работы у нас всех еще много Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Меня часто спрашивали: "РФ не признает международное право и юрисдикцию Международного уголовного суда – так какие последствия?" Последствия рано или поздно наступят, ведь международное право – это то, что нарабатывалось столетиями и является последствием двух мировых войн", – сказал он.

Бывший замгенпрокурора привел данные, согласно которым страна-оккупант "незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан Российской Федерации".

"Фактически РФ открыто колонизирует полуостров, меняет его демографический состав, уничтожает украинскую и крымскотатарскую идентичность. В этом году в крымские школы пошли дети, которые родились в оккупации, живут и учатся по чуждым законам, навязанным РФ. [...] Все факты грубых нарушений страны-оккупанта в Крыму нашли отображение в материалах для Международного уголовного суда. С 2016 года только по ситуации в Крыму туда отправлено 12 аналитических сообщений", – объяснил Мамедов.

Он подчеркнул, что Украина пока физически не может защитить украинцев в Крыму, но "можем и обязаны фиксировать и расследовать все факты военных преступлений и преступлений против человечности, и как результат – привлечь к ответственности каждого виновного".

"Без преувеличения, мы приближали это. В конце 2020 года Офис прокурора Международного уголовного суда признал, что в оккупированных Крыму и на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей имеют место быть военные преступления и преступления против человечности. А это значит, что вскоре Украина может получить решение об открытии полноценного расследования, но процедура принятия может занять еще определенное время. Процесс не быстрый, кропотливый и ответственный, результатов не будет "здесь и сейчас", но он перспективный при правильной организации и понимании", – считает Мамедов.

По его словам, возвращение оккупированных территорий Украины "может стать значимым мировым кейсом для целого поколения юристов и правозащитников, для будущего страны".

"Это неотъемлемая часть переходного правосудия – пути от вооруженного конфликта и оккупации к миру и возобновлению системы правосудия и госуправления. Для эффективной работы в этом направлении нам необходима имплементация в национальное законодательство норм международного уголовного и гуманитарного права. Соответствующий законопроект уже принят парламентом и находится на подписи у президента. За годы вооруженного конфликта с РФ мы стали практиками международного уголовного права, и если мы квалифицируем преступление как военное, ни у кого в цивилизованном мире не должно быть сомнений, что это именно оно. Работы у нас всех еще много. И сейчас ее нужно делать не просто хорошо, а на "отлично". Фундамент для этого уже заложен", – заявил Мамедов.