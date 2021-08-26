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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Последствия рано или поздно наступят – Мамедов об оккупации Крыма Россией

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Мамедов: Работы у нас всех еще много
Мамедов: Работы у нас всех еще много
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Россия будет иметь последствия за оккупацию Крыма, несмотря на свое отношение к международному праву. Об этом в колонке для НВ, опубликованной 26 августа, заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Меня часто спрашивали: "РФ не признает международное право и юрисдикцию Международного уголовного суда – так какие последствия?" Последствия рано или поздно наступят, ведь международное право – это то, что нарабатывалось столетиями и является последствием двух мировых войн", – сказал он.

Бывший замгенпрокурора привел данные, согласно которым страна-оккупант "незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан Российской Федерации".

"Фактически РФ открыто колонизирует полуостров, меняет его демографический состав, уничтожает украинскую и крымскотатарскую идентичность. В этом году в крымские школы пошли дети, которые родились в оккупации, живут и учатся по чуждым законам, навязанным РФ. [...] Все факты грубых нарушений страны-оккупанта в Крыму нашли отображение в материалах для Международного уголовного суда. С 2016 года только по ситуации в Крыму туда отправлено 12 аналитических сообщений", – объяснил Мамедов.

Он подчеркнул, что Украина пока физически не может защитить украинцев в Крыму, но "можем и обязаны фиксировать и расследовать все факты военных преступлений и преступлений против человечности, и как результат – привлечь к ответственности каждого виновного".

"Без преувеличения, мы приближали это. В конце 2020 года Офис прокурора Международного уголовного суда признал, что в оккупированных Крыму и на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей имеют место быть военные преступления и преступления против человечности. А это значит, что вскоре Украина может получить решение об открытии полноценного расследования, но процедура принятия может занять еще определенное время. Процесс не быстрый, кропотливый и ответственный, результатов не будет "здесь и сейчас", но он перспективный при правильной организации и понимании", – считает Мамедов.

По его словам, возвращение оккупированных территорий Украины "может стать значимым мировым кейсом для целого поколения юристов и правозащитников, для будущего страны".

"Это неотъемлемая часть переходного правосудия – пути от вооруженного конфликта и оккупации к миру и возобновлению системы правосудия и госуправления. Для эффективной работы в этом направлении нам необходима имплементация в национальное законодательство норм международного уголовного и гуманитарного права. Соответствующий законопроект уже принят парламентом и находится на подписи у президента. За годы вооруженного конфликта с РФ мы стали практиками международного уголовного права, и если мы квалифицируем преступление как военное, ни у кого в цивилизованном мире не должно быть сомнений, что это именно оно. Работы у нас всех еще много. И сейчас ее нужно делать не просто хорошо, а на "отлично". Фундамент для этого уже заложен", – заявил Мамедов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".

8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.

20 июля юридическая фирма "Миллер" сообщила, что 7 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно Мамедова по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ.

Теги: Россия, Крым, оккупация, законодательство, законопроект, украинцы, международное право, документы, уголовное производство, Гюндуз Мамедов
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