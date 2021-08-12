"Может похоронить расследование военных преступлений". Нидерландское СМИ посвятило статью увольнению Мамедова

Мамедов уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

NOS посвятил статью увольнению Мамедова. В ней отмечено, что заместитель генпрокурора, в частности, вел расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом.

По словам адвоката Мамедова Маси Найема, международная репутация Украины после ухода Мамедова находится под угрозой. В статье высказано мнение, что Офис генпрокурора Украины "сознательно препятствует расследованию преступлений России".

"Украинские правозащитные организации считают, что уход Мамемова может стать похоронным звеном для расследования военных преступлений в Украине", – заявили журналисты.

В материале отметили, что увольнение Мамедова может быть итогом закулисной борьбы за власть. Правозащитники опасаются, что генпрокурор Украины "не придает значения расследованию военных преступлений на Донбассе, а расследование рейса MH17 больше не будет приоритетом".

"Мамедов – единственный, кто владеет достаточным опытом и знаниями для проведения такого рода расследований", – заявила директор правозащитной организации Ukrainian Legal Advisory Надежда Волкова.

Правозащитников не устраивает то, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла на себя руководство расследованием. По их мнению, у Венедиктовой нет опыта ведения таких расследований, а также нет времени для того, чтобы входить в курс дела.

В статье NOS обращает внимание на то, что украинские правозащитники обратились к международному сообществу и иностранным дипломатам с заявлением о том, что увольнение Мамедова "ставит под угрозу любые шансы на справедливость для потерпевших". Однако они не получили никакого ответа, даже от Нидерландов.