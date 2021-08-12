"Может похоронить расследование военных преступлений". Нидерландское СМИ посвятило статью увольнению Мамедова

NOS посвятил статью увольнению Мамедова. В ней отмечено, что заместитель генпрокурора, в частности, вел расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса МН17, сбитого над Донбассом.
По словам адвоката Мамедова Маси Найема, международная репутация Украины после ухода Мамедова находится под угрозой. В статье высказано мнение, что Офис генпрокурора Украины "сознательно препятствует расследованию преступлений России".
"Украинские правозащитные организации считают, что уход Мамемова может стать похоронным звеном для расследования военных преступлений в Украине", – заявили журналисты.
В материале отметили, что увольнение Мамедова может быть итогом закулисной борьбы за власть. Правозащитники опасаются, что генпрокурор Украины "не придает значения расследованию военных преступлений на Донбассе, а расследование рейса MH17 больше не будет приоритетом".
"Мамедов – единственный, кто владеет достаточным опытом и знаниями для проведения такого рода расследований", – заявила директор правозащитной организации Ukrainian Legal Advisory Надежда Волкова.
Правозащитников не устраивает то, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла на себя руководство расследованием. По их мнению, у Венедиктовой нет опыта ведения таких расследований, а также нет времени для того, чтобы входить в курс дела.
В статье NOS обращает внимание на то, что украинские правозащитники обратились к международному сообществу и иностранным дипломатам с заявлением о том, что увольнение Мамедова "ставит под угрозу любые шансы на справедливость для потерпевших". Однако они не получили никакого ответа, даже от Нидерландов.
30 июня департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который курировал Мамедов, переподчинили другому заместителю генпрокурора – Максиму Якубовскому. Это решение раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.
После критики в Офисе генпрокурора изменили решение по Якубовскому, с 1 июля работу департамента курирует лично Венедиктова.
Публично генпрокурор не комментировала свое решение, но на встрече с правозащитниками и юристами сказала, что отстранила Мамедова от руководства "департаментом войны" из-за секретных писем от СБУ, содержание которых она раскрыть не может. Адвокат Евгения Закревская, которая была на встрече, уточнила в Facebook, что СБУ направила в Офис генпрокурора письмо о якобы "нарушении Мамедовым режима доступа к государственной тайне".
8 июля у Мамедова забрали еще и департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров.
26 июля адвокаты проинформировали, что Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и уходит из прокуратуры после 25 лет работы в ведомстве. Причиной указали давление со стороны руководства Офиса генпрокурора и СБУ.