Зеленский про Мамедова: Это было личное решение Венедиктовой

Зеленский о правоохранителях: Много раз просил, не надо преследовать, ездить по городу один за другим, не надо играть в детство Фото: president.gov.ua

Журналисты спросили, зачем президент "позволил генпрокурору Ирине Венедиктовой блокировать" департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ("департамент войны"), от руководства которым она отстранила Мамедова.

"Хм. Во-первых, что значит позволил Венедиктовой? Такое ощущение, что каждый день в шесть утра у меня в приемной сидят генпрокурор, ГБР, НАБУ… НАБУ еще не сидит, стоит, наверное? Ну, то есть это ощущение такое", – ответил Зеленский.

По словам президента, он знает о ситуации с Мамедовым.

"Но я не участвовал, потому что я считаю, что ответственность на этом именно его руководства. Это госпожа Венедиктова, это ее решение, ее личное. Посмотрим. Она недовольна, насколько мне известно, недовольна именно этим направлением, нет никаких серьезных результатов в этом направлении. Это мне известно, вот и все", – сказал Зеленский.

Теперь глава государства хочет посмотреть, как этот департамент будет работать в другом формате и будут ли результаты. По его словам, если результаты появятся, генпрокурор была права, если не появятся, решение было ошибочно.

Зеленский подчеркнул, что вмешивается, когда появляется много обращений относительно "крупных ошибок тех или иных правоохранительных органов", и даже много раз занимался примирением их руководителей.

"Собирал их у себя, много раз просил: не надо оскорблять страну, не надо преследовать, например, ездить по городу один за другим, не надо играть в детство. Считаю, что это детство, и считаю, что занимаются иногда они просто собственным пиаром", – заявил президент.

Кроме того, в комментарии Центру журналистских расследований Зеленский сказал, что, если на Мамедова осуществляется какое-то давление, он может позвонить президенту лично. "Хотя я не должен, честно говоря, как президент влиять на происходящее в прокуратуре. Но он всегда это может сделать", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, он встречался с Мамедовым по вопросам, "не связанным с правоохранительными органами", больше раз, чем с генеральным прокурором.