Офис генпрокурора завершил дисциплинарное производство, которое не позволяло уволить Мамедова – юристы

Мамедов подал обновленный пакет документов для доступа к гостайне, однако ответа так и не получил, отметили юристы Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Кадровая комиссия Офиса генпрокурора считает, что из-за отсутствия допуска к государственной тайне Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности.

"Это и является достаточным и единственным основанием для его увольнения с административной должности заместителя генпрокурора", – отметила юрфирма.

Каких-либо претензий относительно профессиональных качеств Мамедова комиссия не высказала.

Таким образом, отметили юристы, Мамедова должны уволить из органов прокуратуры на основании поданного им заявления. В конце июля в Офисе генпрокурора ему отказали в увольнении по собственному желанию, ссылаясь на наличие открытого дисциплинарного производства. Теперь оно завершено.

Поводом для открытия дисциплинарного производства ведомством стало решение СБУ об отказе в предоставлении допуска к государственной тайне "из-за сообщения недостоверных сведений": Мамедову вменяют, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова. Из-за этого против него также зарегистрировано уголовное производство.

В юридической компании "Миллер" отметили, что эта информация содержится в открытых источниках, в частности в ежегодной декларации. "Соответственно, Гюндуз Мамедов не ставил цель скрыть эти данные, поэтому, вероятно, отказ в доступе по этой причине является формальностью. Цель – административное давление для дальнейшего освобождения", – считают юристы.

Они добавили, что Мамедов подал обновленный пакет документов для доступа к гостайне, однако ответа так и не получил.