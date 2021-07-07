Чубаров заявил, что в Меджлисе с озабоченностью следят за изменениями в "департаменте войны"

Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании, запись программы обнародовал Центр журналистских расследований 7 июля.

Он отметил, что Меджлис сотрудничал с Гюндузом Мамедовым, который до недавнего времени возглавлял департамент. Подходы Мамедова к расследованию военных преступлений давали "гарантию, веру в то, что многих преступников-оккупантов" привлекут к ответственности, подчеркнул Чубаров.

"Мы с очень большой озабоченностью следим за теми пертурбациями, которые осуществляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Мы считаем, что господин Мамедов – единственный, кто нарабатывал направление военных преступлений и осуществлял взаимодействие с международными организациями", – добавил он.

По мнению Чубарова, Венедиктова должна понять, что ее подходы "не находят поддержки среди тех, кто следит [за ситуацией] и кто пытается работать в направлениях, связанных с оккупацией территорий Украины".