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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров заявил, что в Меджлисе с озабоченностью следят за изменениями в "департаменте войны"

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Чубаров высказал обеспокоенность действиями генерального прокурора Украины
Чубаров высказал обеспокоенность действиями генерального прокурора Украины
Фото: ЕРА

Меджлис крымскоготатарского народа обеспокоен действиями генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая переподчинила "департамент войны" Офиса генпрокурора.

Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании, запись программы обнародовал Центр журналистских расследований 7 июля.

Он отметил, что Меджлис сотрудничал с Гюндузом Мамедовым, который до недавнего времени возглавлял департамент. Подходы Мамедова к расследованию военных преступлений давали "гарантию, веру в то, что многих преступников-оккупантов" привлекут к ответственности, подчеркнул Чубаров.

"Мы с очень большой озабоченностью следим за теми пертурбациями, которые осуществляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Мы считаем, что господин Мамедов – единственный, кто нарабатывал направление военных преступлений и осуществлял взаимодействие с международными организациями", – добавил он.

По мнению Чубарова, Венедиктова должна понять, что ее подходы "не находят поддержки среди тех, кто следит [за ситуацией] и кто пытается работать в направлениях, связанных с оккупацией территорий Украины".

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. 30 июня департамент переподчинили другому заместителю генпрокурора Максиму Якубовскому, а 1 июня Венедиктова забрала его под свое руководство. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче "департамента войны" от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют "неоднозначным пророссийским политиком". Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию "Правовое государство", где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правозащитники, Рефат Чубаров, расследование, война в Украине, война на Донбассе, Гюндуз Мамедов, Ирина Венедиктова
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