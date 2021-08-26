Кулеба: У нас достаточно информации о милитаризации Россией оккупированного Крыма

"Когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, то, безусловно, мы видим, что и как передвигается к Крыму, как Крым превращен в большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о происходящем. Наша задача сейчас – укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейшим шагом будет вывод России из Крыма", – сказал министр.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.

Милитаризация Крыма, в частности, осуждается в декларации саммита Крымской платформы, которая была принята 23 августа.