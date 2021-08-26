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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Тактика России по Крыму не оправдалась – Чубаров

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Чубаров: В мире очень четко идет линия на непризнание Крыма российским
Чубаров: В мире очень четко идет линия на непризнание Крыма российским
Фото: krymr.com

Реакция главы МИД РФ Сергея Лаврова на проведение в Украине саммита Крымской платформы свидетельствует, что планы России не оправдываются. Такое мнение 26 августа выразил "Укринформу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Лавров называл Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией".

"Что касается высказываний господина Лаврова, то российское руководство вообще в отчаянии, поскольку благодаря Крымской платформе, несмотря на очень разнообразные события, происходящие в мире, в том числе афганские, вопрос деоккупации Крыма снова поднялся на первые строки повестки дня", – сказал Чубаров.

По его словам, происходящее "очень не нравится России, которая видит, что ее тактика, рассчитанная на то, что со временем мир начнет привыкать, а потом "по одному где-то потихоньку" признавать де-факто и своими действиями попытку аннексии Крыма, не оправдалась".

"Наоборот, в мире очень четко идет линия на непризнание и теперь уже на поиск и совершение действий, которые заставили бы Россию вернуться в пределы международного права. Лавров и другие чувствуют, что до этого дойдет, а когда дойдет, то они должны пересесть на скамью подсудимых", – заявил Чубаров.

Он предположил, что Россия будет мстить участникам Крымской платформы, "но это не будет переходить в какие-то катастрофические размеры, потому что Россия, как бы она там ни пыталась это скрывать, не может существовать сама в тотальной изоляции, потому что она очень отсталая, особенно в сфере новейших технологий, и зависит от цивилизованного мира".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Теги: Россия, Крым, Сергей Лавров, Рефат Чубаров, оккупация, аннексия, Крымская платформа
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