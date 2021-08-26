Тактика России по Крыму не оправдалась – Чубаров

Лавров называл Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией".

"Что касается высказываний господина Лаврова, то российское руководство вообще в отчаянии, поскольку благодаря Крымской платформе, несмотря на очень разнообразные события, происходящие в мире, в том числе афганские, вопрос деоккупации Крыма снова поднялся на первые строки повестки дня", – сказал Чубаров.

По его словам, происходящее "очень не нравится России, которая видит, что ее тактика, рассчитанная на то, что со временем мир начнет привыкать, а потом "по одному где-то потихоньку" признавать де-факто и своими действиями попытку аннексии Крыма, не оправдалась".

"Наоборот, в мире очень четко идет линия на непризнание и теперь уже на поиск и совершение действий, которые заставили бы Россию вернуться в пределы международного права. Лавров и другие чувствуют, что до этого дойдет, а когда дойдет, то они должны пересесть на скамью подсудимых", – заявил Чубаров.

Он предположил, что Россия будет мстить участникам Крымской платформы, "но это не будет переходить в какие-то катастрофические размеры, потому что Россия, как бы она там ни пыталась это скрывать, не может существовать сама в тотальной изоляции, потому что она очень отсталая, особенно в сфере новейших технологий, и зависит от цивилизованного мира".