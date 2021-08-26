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Кулеба – Лаврову: Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать". Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить

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Кулеба ответил на заявления Лаврова
Кулеба ответил на заявления Лаврова
Фото: EPA

Комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу учреждения в Украине Дня украинской государственности в День крещения Руси-Украины являются неуместными и некорректными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 26 августа, трансляция велась на странице МИД в Facebook.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 августа заявлял, что Украина "приватизировала День Крещения Руси", писало агентство ТАСС.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии Лаврова об этом указе президента Украины и вообще по поводу украинской истории являются неуместными, исторически некорректными", – сказал Кулеба.

По его словам, ему жаль видеть превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов.

"Нам с вами не привыкать к манипулятивному отношению России к истории. Но наш ответ на это очень прост: российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. И указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. А попытки Москвы как исторической периферии называться центром не являются новыми. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом: двух Киевов нет, есть один Киев. И это украинский Киев, это столица украинского государства, которая была с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история, наше прошлое, наше сегодняшнее и наше будущее", – заявил глава МИД.

Контекст:

Выступая на торжествах ко Дню Независимости в центре Киева 24 августа, Зеленский сообщил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности.

Согласно указу президента, новый праздник будут отмечать 28 июля – в День крещения Киевской Руси-Украины. Во время выступления в Верховной Раде Зеленский призвал народных депутатов поддержать внесенный им законопроект, который сделает День государственности выходным днем в Украине.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен указом президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, Дмитрий Кулеба, Крещение Руси-Украины
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