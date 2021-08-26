Кулеба – Лаврову: Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать". Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить

Глава МИД России Сергей Лавров 25 августа заявлял, что Украина "приватизировала День Крещения Руси", писало агентство ТАСС.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии Лаврова об этом указе президента Украины и вообще по поводу украинской истории являются неуместными, исторически некорректными", – сказал Кулеба.

По его словам, ему жаль видеть превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов.

"Нам с вами не привыкать к манипулятивному отношению России к истории. Но наш ответ на это очень прост: российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. И указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. А попытки Москвы как исторической периферии называться центром не являются новыми. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом: двух Киевов нет, есть один Киев. И это украинский Киев, это столица украинского государства, которая была с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история, наше прошлое, наше сегодняшнее и наше будущее", – заявил глава МИД.