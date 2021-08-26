Зеленский внес в Раду законопроект об установлении выходного в День украинской государственности

Проект был зарегистрирован 25 августа. Зеленский определил его как неотложный.

Пока текста документа еще нет на сайте парламента.

Контекст:

Выступая на торжествах ко Дню Независимости в центре Киева 24 августа Зеленский сообщил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности.

Согласно указу президента, новый праздник будут отмечать 28 июля – в День крещения Киевской Руси-Украины. Во время выступления в Верховной Раде Зеленский призвал народных депутатов поддержать внесенный им законопроект, который сделает День государственности выходным днем в Украине.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен указом президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.