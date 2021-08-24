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"Утверждение исторической справедливости". Опубликован указ Зеленского про новый праздник – День украинской государственности

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Для нового праздника выбран день, когда почитается память о князе Владимире
Для нового праздника выбран день, когда почитается память о князе Владимире
Фото: depositphotos.com

На сайте президента Украины опубликован указ №423/2021 Владимира Зеленского о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля – в День крещения Киевской Руси-Украины.

Глава государства сообщил об учреждении этого праздника, выступая на торжествах ко Дню Независимости в центре Киева.

Во время выступления в Верховной Раде Зеленский призвал народных депутатов поддержать внесенный им законопроект, который сделает День государственности выходным днем в Украине.

В указе говорится, что новый праздник президент создает "с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого... заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости".

В тексте указа подчеркивается, что для нового праздника выбран день, когда почитается память о "выдающемся государственнике, святом равноапостольном князе киевском Владимире Великом", который принятием в 988 году христианства "показал цивилизационный выбор Киевской Руси".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету Министров Украины и местным госадминистрациям Зеленский поручил обеспечивать подготовку праздничных мероприятий. Кроме того, указом предусматривается подготовка проекта стратегии защиты, сохранения и популяризации истории украинской государственности.

Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

Теги: христианство, праздники, независимость, история, указ, Владимир Зеленский, Крещение Руси-Украины, президент, князь Владимир, День государственности
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