"Утверждение исторической справедливости". Опубликован указ Зеленского про новый праздник – День украинской государственности

Глава государства сообщил об учреждении этого праздника, выступая на торжествах ко Дню Независимости в центре Киева.
Во время выступления в Верховной Раде Зеленский призвал народных депутатов поддержать внесенный им законопроект, который сделает День государственности выходным днем в Украине.
В указе говорится, что новый праздник президент создает "с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого... заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости".
В тексте указа подчеркивается, что для нового праздника выбран день, когда почитается память о "выдающемся государственнике, святом равноапостольном князе киевском Владимире Великом", который принятием в 988 году христианства "показал цивилизационный выбор Киевской Руси".
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Кабинету Министров Украины и местным госадминистрациям Зеленский поручил обеспечивать подготовку праздничных мероприятий. Кроме того, указом предусматривается подготовка проекта стратегии защиты, сохранения и популяризации истории украинской государственности.
День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.