"Утверждение исторической справедливости". Опубликован указ Зеленского про новый праздник – День украинской государственности

Для нового праздника выбран день, когда почитается память о князе Владимире Фото: depositphotos.com

Глава государства сообщил об учреждении этого праздника, выступая на торжествах ко Дню Независимости в центре Киева.

Во время выступления в Верховной Раде Зеленский призвал народных депутатов поддержать внесенный им законопроект, который сделает День государственности выходным днем в Украине.

В указе говорится, что новый праздник президент создает "с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого... заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости".

В тексте указа подчеркивается, что для нового праздника выбран день, когда почитается память о "выдающемся государственнике, святом равноапостольном князе киевском Владимире Великом", который принятием в 988 году христианства "показал цивилизационный выбор Киевской Руси".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету Министров Украины и местным госадминистрациям Зеленский поручил обеспечивать подготовку праздничных мероприятий. Кроме того, указом предусматривается подготовка проекта стратегии защиты, сохранения и популяризации истории украинской государственности.