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Зеленский о большом государственном гербе: Украина заслуживает еще одного символа

Зеленский (по центру) пожелал здоровья идеологу большого государственного герба Украины Кравчуку
Зеленский (по центру) пожелал здоровья идеологу большого государственного герба Украины Кравчуку
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пожелал здоровья первому главе независимой Украины Леониду Кравчуку, он отметил, что принятие законопроекта о большом государственном гербе – его идея и мечта. Об этом Зеленский заявил 24 августа во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Рада".

"Я знаю, что сегодня у вас будет внеочередное заседание и вы будете рассматривать вопрос большого государственного герба. Его сегодня должен был представлять первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук… Это его идея, его мечта. Я считаю, что он заслуживает поддержки, пусть будет здоровым. А такое государство, как Украина, точно заслуживает еще одного символа", – сказал Зеленский.

Он внес на рассмотрение парламента проект закона №5712 о большом государственном гербе Украины. Рада приняла его в первом чтении и за основу. За законопроект проголосовали 257 народных депутатов.

СМИ сообщали, что 87-летнего Кравчука, который 29 июня перенес операцию на сердце, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что его состояние ухудшилось, он не может самостоятельно дышать. После операции Кравчука перевели в реанимацию.

Контекст:

Перечень государственных символов в определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза – победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теги: Верховная Рада, Леонид Кравчук, Украина, депутаты, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, герб, президент, внеочередное заседание
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