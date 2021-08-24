Зеленский о большом государственном гербе: Украина заслуживает еще одного символа

"Я знаю, что сегодня у вас будет внеочередное заседание и вы будете рассматривать вопрос большого государственного герба. Его сегодня должен был представлять первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук… Это его идея, его мечта. Я считаю, что он заслуживает поддержки, пусть будет здоровым. А такое государство, как Украина, точно заслуживает еще одного символа", – сказал Зеленский.

Он внес на рассмотрение парламента проект закона №5712 о большом государственном гербе Украины. Рада приняла его в первом чтении и за основу. За законопроект проголосовали 257 народных депутатов.

СМИ сообщали, что 87-летнего Кравчука, который 29 июня перенес операцию на сердце, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что его состояние ухудшилось, он не может самостоятельно дышать. После операции Кравчука перевели в реанимацию.