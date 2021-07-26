На Кубе в ходе антиправительственных протестов пропало 500 человек

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи потеряли связь со своими близкими и ничего не знают об их местонахождении.

Cubalex заявляет, что в ходе митингов были задержаны сотни людей, многие из которых – подростки.

Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу, базирующегося в Вашингтоне, Джаннисет Риверо считает, что более 500 протестующих пропали без вести. По ее словам, многие из них были осуждены на общих судебных процессах, где им не предоставляли адвокатов.