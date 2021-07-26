На Кубе в ходе антиправительственных протестов пропало 500 человек

После того, как тысячи людей на Кубе вышли на митинги еще 11 июля, некоторые семьи потеряли связь со своими близкими и ничего не знают об их местонахождении.
Cubalex заявляет, что в ходе митингов были задержаны сотни людей, многие из которых – подростки.
Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу, базирующегося в Вашингтоне, Джаннисет Риверо считает, что более 500 протестующих пропали без вести. По ее словам, многие из них были осуждены на общих судебных процессах, где им не предоставляли адвокатов.
11 июля на Кубе вспыхнули крупнейшие за десятилетие антиправительственные протесты. Поводом для них послужил кризис в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса и недовольство граждан экономической политикой нынешней власти.
Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.
На фоне протестов на Кубе ограничили доступ к соцсетям.
22 июля США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады МВД Кубы за нарушения прав человека в ходе подавления антиправительственных протестов.