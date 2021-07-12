На Кубе прошли крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На Кубе 11 июля прошли массовые антиправительственные протесты, их участники выразили недовольство экономической политикой страны и темпами вакцинации от коронавируса
, сообщило BBC news
. Антиправительственные демонстрации начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране. Журналисты отметили, что это крупнейшие протесты в стране за десятилетия. После выступления президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который заявил, что протесты спровоцированы наемниками, нанятыми США для дестабилизации, к антиправительственным протестам добавились марши в защиту властей.