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На Кубе прошли крупнейшие за десятилетия антиправительственные протесты. Фоторепортаж

Сегодня 16.31
На Кубе 11 июля прошли массовые антиправительственные протесты, их участники выразили недовольство экономической политикой страны и темпами вакцинации от коронавируса, сообщило BBC news. Антиправительственные демонстрации начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, затем распространились по всей стране. Журналисты отметили, что это крупнейшие протесты в стране за десятилетия. После выступления президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который заявил, что протесты спровоцированы наемниками, нанятыми США для дестабилизации, к антиправительственным протестам добавились марши в защиту властей.
Теги: Куба, протесты, наемники, Мигель Диас-Канель, акции протеста
 

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