На Кубе прошли массовые антиправительственные протесты

Протесты прошли в более чем 20 городах страны Фото: EPA

В отдельных случаях протесты сопровождались беспорядками – кубинцы били витрины магазинов или грабили центры обмена валют. А на видео издания The Post Millennial видно, как группа протестующих переворачивает полицейскую машину в городе Камагуэй.

Protesters against the Castro regime flipped a National Revolutionary police vehicle in the city of Camagüey. #SOSCuba pic.twitter.com/b7u01FnMsK — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 12, 2021

В некоторых городах между протестующими и силовиками случились столкновения. BBC Mundo отмечает, что силовики применяли к демонстрантам силу, иногда – стреляли. Reuters уточняет, что в столице Кубы были замечены джипы спецназа с пулеметами даже по окончании протестов.

HOY | Los uniformados castristas reprimen al pueblo cubano desarmado y pacífico que pide LIBERTAD en las calles de Cuba. #SOSCuba pic.twitter.com/nW3r36Um0V — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 12, 2021

Как отмечают журналисты, поводом для протестов послужило сочетание кризиса в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса с недовольством граждан экономической политикой нынешней власти.

Акции протеста начались после того, как кубинцы через социальные сети начали требовать от властей запросить международную помощь и "гуманитарное вмешательство" в свете ситуации с коронавирусом на острове.

BBC Mundo в предыдущие дни беседовал с несколькими кубинцами, которые заявили, что их родственники умерли дома, не получив медицинской помощи, или в больницах из-за отсутствия лекарств.

Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.