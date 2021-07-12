На Кубе прошли массовые антиправительственные протесты

В отдельных случаях протесты сопровождались беспорядками – кубинцы били витрины магазинов или грабили центры обмена валют. А на видео издания The Post Millennial видно, как группа протестующих переворачивает полицейскую машину в городе Камагуэй.
Protesters against the Castro regime flipped a National Revolutionary police vehicle in the city of Camagüey. #SOSCuba pic.twitter.com/b7u01FnMsK— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 12, 2021
В некоторых городах между протестующими и силовиками случились столкновения. BBC Mundo отмечает, что силовики применяли к демонстрантам силу, иногда – стреляли. Reuters уточняет, что в столице Кубы были замечены джипы спецназа с пулеметами даже по окончании протестов.
HOY | Los uniformados castristas reprimen al pueblo cubano desarmado y pacífico que pide LIBERTAD en las calles de Cuba. #SOSCuba pic.twitter.com/nW3r36Um0V— Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 12, 2021
Как отмечают журналисты, поводом для протестов послужило сочетание кризиса в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса с недовольством граждан экономической политикой нынешней власти.
Акции протеста начались после того, как кубинцы через социальные сети начали требовать от властей запросить международную помощь и "гуманитарное вмешательство" в свете ситуации с коронавирусом на острове.
BBC Mundo в предыдущие дни беседовал с несколькими кубинцами, которые заявили, что их родственники умерли дома, не получив медицинской помощи, или в больницах из-за отсутствия лекарств.
Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Кубе подтвердили 238,6 тыс. случаев COVID-19, 1537 человек умерли. Население страны составляет 11,3 млн.