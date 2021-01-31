На Кубе с моста упал автобус с учителями, погибли по меньшей мере 10 человек

30 января на Кубе возле города Гуинес, расположенного южнее Гаваны, произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Об этом проинформировал Cubadebate.
По данным издания, водитель не справился с управлением, автобус съехал с трассы национального уровня и упал с моста.
В транспортном средстве находились учителя, которые работали в Гаване и ехали домой для работы в центрах изоляции, связанных с коронавирусной инфекцией.
Глава департамента здравоохранения провинции Маябеке Луис Корралес рассказал о 25 раненых, трое из которых находились в критическом состоянии.
Агентство ACN отмечает, что в результате ДТП погибли по меньшей мере 10 человек.
Согласно фотографиям, опубликованным в Facebook местными журналистами, автобус после падения перевернулся.