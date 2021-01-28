В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

В результате аварии в Полтавской области две пассажирки рейсового микроавтобуса получили травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров Фото: Поліція Полтавської області / Facebook

В Полтавской области 28 января перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Полтавской области.

ДТП произошло около 9.00 на трассе Сумы – Пирятин возле села Галяво Лубенского района.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, выехал за пределы проезжей части, в результате чего транспортное средство опрокинулось на левый бок.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров. В результате аварии две женщины получили травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.