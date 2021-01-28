ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

В результате аварии в Полтавской области две пассажирки рейсового микроавтобуса получили травмы, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров
На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров
Фото: Поліція Полтавської області / Facebook

В Полтавской области 28 января перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Полтавской области.

ДТП произошло около 9.00 на трассе Сумы – Пирятин возле села Галяво Лубенского района.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, выехал за пределы проезжей части, в результате чего транспортное средство опрокинулось на левый бок.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров. В результате аварии две женщины получили травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.

Теги: ДТП, авария, автобус, Полтавская область, правоохранители, Нацполиция, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS