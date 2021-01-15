За сутки в Украине из-за непогоды произошло более 1200 ДТП – Нацполиция

В Украине еще несколько дней сохранятся сложные погодные условия. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий призвал всех участников дорожного движения быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Во время непогоды усиленно работают все оперативные службы Фото: Олексій Білошицький / Facebook

14 января на территории Украины произошло более 1200 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

"Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и Киеве. Усиленно работают все оперативные службы. На период сложных погодных условий для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения", – отметил Билошицкий.

По его словам, снегоуборочная техника работает в усиленном режиме для восстановления движения транспорта. Коммунальные службы обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами.

"15–16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до -12...-18 °С, в северных областях местами до -21 °С, днем до -10...-16 °С. 17–18 января холодная погода сохранится. Всех участников дорожного движения призываем быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД", – подчеркнул замначальника департамента.