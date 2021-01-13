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Два гражданина Украины погибли в результате ДТП по дороге из Москвы в Донецк

Двое граждан Украины погибли и двое пострадали в Ростовской области РФ. В транспортном средстве находилось 18 человек, из них 15 – граждане Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Обстоятельства ДТП, по данным МИД Украины, устанавливаются
Обстоятельства ДТП, по данным МИД Украины, устанавливаются
Фото: depositphotos.com

Двое украинцев погибли, еще двое получили травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Ростовской области РФ. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Данные об аварии, которая произошла на территории Красносулинского района Ростовской области, передало Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.

В результате аварии погибли мужчина и женщина, еще две женщины находятся в больнице с травмами.

По словам Николенко, в транспортном средстве, следовавшем из Москвы в оккупированный РФ Донецк, находилось 18 человек, из них 15 – граждане Украины.

"Продолжается установление обстоятельств ДТП. Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена связь. Просьб о предоставлении консульской помощи они не высказывали", – сказал спикер МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Украина, ДТП, МИД Украины, Москва, авария, Ростов, консульство Украины, Олег Николенко
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