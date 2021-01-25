В Луцке патрульного избили во время оформления ДТП

Сотрудника полиции, которого побил 38-летний житель Луцка, госпитализировали в больницу с травмами головы, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным полиции, злоумышленник вел себя агрессивно и мешал работе правоохранительных органов Фото: depositphotos.com

В Луцке патрульного полицейского избили во время оформления ДТП. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Инцидент произошел накануне около 22.00. Сотрудники патрульной полиции в Волынской области прибыли на место дорожно-транспортного происшествия.

При оформлении материалов у водителя, виновного в аварии, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет. В связи с этим они вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра места происшествия и изъятия обнаруженного предмета. Однако в работу полицейских вмешался знакомый правонарушителя – 38-летний местный житель.

По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных полицейских. Сотрудника полиции госпитализировали в больницу с травмами головы.

Полиция задержала правонарушителя. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.