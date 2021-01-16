В Нью-Йорке автобус-“гармошка“ рухнул с 15-метровой высоты

Передняя часть автобуса повисла, доставая кабиной до мостовой, задняя часть осталась на эстакаде. Сообщается о девяти пострадавших, погибших нет.

Больше всего пострадал водитель автобуса – у него травма челюсти Фото: FDNY / Twitter

Водитель автобуса в Нью-Йорке не справился с управлением, автобус врезался в ограждение и упал с эстакады высотой 50 футов (более 15 м). О происшествии написало издание Newsweek.

Инцидент случился 14 января вечером, около 23.10 по местному времени. Автобус проезжал перекресток скоростной магистрали, никакие другие автомобили в аварию не попали, сообщила полиция Нью-Йорка.

Больше всего пострадал водитель автобуса – у него травма челюсти, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Кроме него, два человека получили травмы, не опасные для жизни, шесть человек – легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу, сообщили в управлении пожарной охраны Нью-Йорка.

В автобусе могли отказать тормоза, либо же водитель не сумел проехать поворот, в результате чего автобус упал с эстакады и повис над дорогой внизу, отмечает издание.

На фото из соцсетей видно, как синий автобус раскололся на стыке и его передняя часть касается дороги внизу.

Фото: FDNY / Twitter

Фото: FDNY / Twitter