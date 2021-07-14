На Кубе на фоне протестов ограничили доступ к соцсетям

Государственный поставщик телекоммуникационных услуг для Кубы ETECSA заблокировал доступ кубинцев к этим платформам. При этом ETECSA – единственное законно разрешенное предприятие на Кубе, предлагающее услуги интернета и мобильной связи.

В NetBlocks подчеркивают, что использование VPN-сервисов, которые могут обходить цензуру в интернете, на Кубе остается неэффективным.