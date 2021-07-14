На Кубе на фоне протестов ограничили доступ к соцсетям

Государственный поставщик телекоммуникационных услуг для Кубы ETECSA заблокировал доступ кубинцев к этим платформам. При этом ETECSA – единственное законно разрешенное предприятие на Кубе, предлагающее услуги интернета и мобильной связи.
В NetBlocks подчеркивают, что использование VPN-сервисов, которые могут обходить цензуру в интернете, на Кубе остается неэффективным.
11 июля на Кубе вспыхнули крупнейшие за десятилетие антиправительственные протесты. Поводом для них послужил кризис в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса и недовольство граждан экономической политикой нынешней власти.
Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.