На оккупированном Донбассе в шахте погибло девять горняков

Горняки погибли в результате обрыва каната транспортной клети, в которой их спускали в шахту Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом адвокат, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский сообщил в Facebook.

Такую же информацию о числе погибших дает "МЧС" оккупантов, сообщает подконтрольный боевикам сайт "Луганский Информационный Центр".

Травмы, по данным "МЧС", получили 19 человек. Девять погибших уже подняли на поверхность, заявляют в подконтрольной боевикам администрации.

Горняки погибли в результате обрыва каната транспортной клети, речь идет о работниках третьей смены, которая спускалась в шахту, сообщил Лисянский.

По его информации, в клети было 25 человек.

"Это очень много, допускается не более 12 человек. По информации из профсоюзных источников ОРЛО, на шахте экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды и не расходовать электричество, для этого набивали шахтную клеть до отказа. Основная причина случившегося, по предварительным данным, – это изношенность транспортного каната, систематические перегрузы в перевозке людей по шахтному стволу", – написал он.

Кроме того, в момент обрыва каната не сработал "парашют" – страховка, предусмотренная для таких случаев, добавил Лисянский.