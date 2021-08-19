В Запорожской области погиб шахтер – полиция

Машинист электровоза получил несовместимые с жизнью травмы на глубине почти в километр. В полиции говорят о нарушении требований безопасности Фото: depositphotos.com

"На горизонте 940 метров под землей при выполнении работ по нарядам в нарушение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов об охране труда получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, машинист электровоза", – рассказали в полиции.

Несчастный случай произошел в селе Малая Белозерка 4. Погибшему было 42 года.

В полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).