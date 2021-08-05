"Остановилось сердце". Скончался шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", – написал Волынец.

В больницах остаются четыре пострадавших от взрыва шахтера.