Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области достигло пяти

"Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия", – написал Волынец.

Он отметил, что в больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших.

Контекст:

31 июля ранним утром в поселке городского типа Удачное Донецкой области на угольной шахте, принадлежащей ПАО "Шахтоуправление "Покровское", произошел взрыв.

В шахте в это время были работники шахтоуправления "Покровское" и сотрудники подрядной организации. 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, к сегодняшнему дню трое из них скончались в больницах.

Было открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование установило, что во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана.

Шахтоуправление "Покровское" (ранее – "Красноармейская-Западная №1") – по данным "Интерфакс-Украина", крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. В 2018 году миноритарием шахтоуправления стала группа "Метинвест", в марте 2021 года она установила над ним контроль.