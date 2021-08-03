Еще один шахтер умер из-за взрыва на шахте в Донецкой области – Волынец

Из-за взрыва на шахте два человека погибли, восемь – в больницах Фото: depositphotos.com (архив)

"В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское", – написал Волынец.

Еще восемь шахтеров, пострадавших от взрыва, остаются в больницах Краматорска и Покровска.